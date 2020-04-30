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Четвер, 30.04.2020
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Facebook заробила майже $18 мільярдів за перші три місяці поточного року

Facebook заробила майже $18 мільярдів за перші три місяці поточного року
15:31 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Unsplash

Новини Бізнесу:Компанія Facebook отримала 17,7 мільярда доларів США доходу за перші три місяці 2020 року.

Про це повідомляє CNN із посиланням на фінзвіт компанії.

"Дохід Facebook за перші три місяця цього року становить 17,7 мільярда доларів, що є зростанням на 18% порівняно з аналогічним періодом минулого року", - йдеться у повідомленні.

В американській компанії також додали, що кількість активних щоденних користувачів за перший квартал цього року становить 1,73 млрд, що є зростанням на 11% порівняно з першими трьома місяцями 2019 року.

Кількість щомісячних активних користувачів, порівняно з минулим роком також зросла на 10 % і сягає вже 2,6 млрд.

Загалом уже 2,99 млрд людей користуються кожного місяця Facebook, Instagram, Messenger та WhatsApp.

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Зазначається, що після оприлюднення фінансового звіту компанії за перший квартал 2020 року вартість її акцій на фондовому ринку підросла на 10%.

Учора стало відомо, що доходи Google за перший квартал 2020 року на тлі економічного спаду є найнижчими для компанії за останні п'ять років.

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Facebook, Интернет, Пандемия, Соцмережа.
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