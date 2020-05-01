Сотні авіарейсів збирають сотні громадян на роботи у різні країни

Новини Бізнесу:Тисячі українців збираються поїхати на роботу в Австрію, Ізраїль та Фінляндію. Для цього потрібно буде здійснити сотні авіарейсів.

Тисячі українців збираються поїхати на роботу в Австрію, Ізраїль та Фінляндію. Для цього потрібно буде здійснити сотні авіарейсів. Про це на брифінгу заявив віце-прем'єр-міністр України з європейської та євроатлантичної інтеграції Вадим Пристайко.

“Вчора Прем’єр-міністр зустрівся зранку з послом Ізраїлю, провів розмову з ізраїльськими представниками, скільки людей очікується, які умови. Ввечері була розмова з австрійським представником. В понеділок буде розмова з фінськими представниками. Ми говоримо про велику частину наших людей, там ведеться мова про тисячі людей для працевлаштування. Ми говоримо про декілька сотень рейсів, які доведеться здійснити нашим авіалініям, щоб перевести таку кількість людей”, — сказав Пристайко.

За його словами, з цими країнами вже проведені розмови, на черзі наступні країни, які очікують для працевлаштування укранців — це Польща, Німеччина, Чехія.

Нагадаємо, українці, які планують виїхати на роботу за кордон, будуть забезпечені тестуванням на коронавірус у тій країні, куди вони збираються, та в Україні, по поверненню назад.