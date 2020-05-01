До України щодо заробітчан першою звернулася Австрія, вона очікує 802 українці

Новини України:Австрія очікує, що 802 українці приїдуть до них на роботу, їх очікують 44 фірми.

Австрія очікує, що 802 українці приїдуть до них на роботу, їх очікують 44 фірми. Про працевлаштування українців ведуться переговори з іншими урядами світу. Про це на брифінгу заявив віце-прем'єр-міністр України з європейської та євроатлантичної інтеграції Вадим Пристайко.

“На цьому етапі до нас уже звернулися декілька урядів з тим, щоб організовані заплановані групи, які очікуються, українців, ми знаємо в деяких випадках до однієї особи. От я, наприклад, вчора говорив з австрійським міністром закордонних справ — розмови йдуть про рівно 802 персони, яких очікують 44 фірми, з якими ми працюємо. Так само ізраїльські, очікуємо розмови з фінськими колегами в понеділок, ведуться розмови”, — сказав Пристайко.

Нагадаємо, віце-прем’єр-міністр України з європейської та євроатлантичної інтеграції Вадим Пристайко напередодні розпочав переговори по телефону з колегами з країн-членів ЄС, куди запрошують українських заробітчан, про умови, які мають гарантувати українцям.