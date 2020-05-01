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Пристайко: уряд готує пакет умов для зацікавлених в українських заробітчанах

Пристайко: уряд готує пакет умов для зацікавлених в українських заробітчанах
18:45 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Unsplash

Новини України:Уряд України не може гарантувати українським робітникам європейський рівень зарплат, але намагатиметься зробити процес працевлаштування за кордоном максимально організованим.

Про це на брифінгу щодо координації питань з організованим виїздом сезонних робітників в п’ятницю, 1 травня, сказав віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Вадим Пристайко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Дійсно, уряд розраховує на тих українців, які останнім часом працювали за кордоном, на їх допомогу в розбудові країни, але ми свідомі того, що запропонувати найбільш активній частині цієї робочої сили європейський рівень зарплат ми наразі не можемо, але і штучних перепон робити не будемо. Наше завдання - надати процесу працевлаштування максимальну організованість. Ми бачимо це наступним чином: по можливості ми очікуємо централізоване звернення урядів тих країн, які зацікавлені в наших робітниках. Ми очікуємо також гарантованого офіційного працевлаштування не менше трьох місяців, ми розраховуємо що від'їзд та приїзд цих груп буде скоординований, організований, можливо чартерні рейси, обсервація, тестування, та інші необхідні засоби безпеки будуть забезпечені як в країні, куди приїжджають наші робітники, так і по їх поверненні”, - сказав Пристайко.

Також серед очікувань уряду він назвав пакет соціального страхування українських робітників і відповідний рівень заробітної плати.

“В першу чергу медичного (страхування — ред.), для наших працівників, достойний рівень утримання і заробітної плати”, - сказав Пристайко.

Пристайко зазначив, що уряд намагатиметься зробити цей процес максимально прозорим, і по можливості, з використанням цифрових технологій.

Водночас віцепрем’єр зазначив, що такі кроки — спроба віднайти баланс між безпекою українців, які залишаються в Україні і правами і потребами тих громадян, які знайшли собі роботу за кордоном.

Ryanair буде скорочувати до 3 тисяч працівників через кризу пандемії

Він додав, що з наступного тижня весь пакет умов буде готовий і уряд буде комунікувати з зацікавленими асоціаціями, працівниками, які хочуть виїхати на роботу за кордон.

Пристайко також повідомив, що зараз проводяться консультації з закордонними партнерами, партнерами всередині України, перевізниками, в першу чергу авіалініями. Зокрема сьогодні, за його словами, була зустріч з цих питань з керівництвом МАУ.

Віцепрем’єр наголосив, що всі заходи з відновлення роботи за кордоном є частиною загального процесу пом'якшення карантинних обмежень, які були запроваджені з метою запобігання поширенню COVID-19 в Україні.

Як повідомляв Укрінформ, 29 квітня Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зазначив, що український уряд готовий до переговорів з європейськими країнами, які прагнуть запросити українців на сезонні роботи.

23 квітня спецрейсом до Фінляндії вилетіли 200 українських трудових мігрантів. Як повідомляли ЗМІ, це перший чартер, який фіни організували на прохання фермерів. Полетіло близько двохсот українців, а загалом до сільгоспробіт у Фінляндії планують залучити близько тисячі працівників з України. Списки осіб і спецрейси узгоджують з Міністерством закордонних справ України. У Фінляндії переконані, що без цих робочих їхньому сільському господарству не впоратися з весняною посівною. Після прильоту всі працівники зобов'язані пройти двотижневий карантин.

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Робота, Заробитчани, Європа, Українці.
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