Понад 8 мільйонів українців отримають пенсію по-новому

Новини Бізнесу:Українцям підвищили пенсію.

Понад 8 мільйонів пенсіонерів в травні отримають підвищену пенсію, яка в середньому зросла на понад 250 гривень.

Про це повідомили в Пенсійному фонді України.

"На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 1 квітня 2020 року № 251 "Деякі питання підвищення пенсійних виплат та надання соціальної підтримки окремим категоріям населення у 2020 році" Пенсійним фондом України проведено індексацію пенсій з 1 травня", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, цього разу при індексації враховано, що розмір пенсійних виплат у одержувачів пенсій, призначених згідно Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", які набули необхідного страхового стажу (35 років чоловіки та 30 років жінки), не може бути нижче 2100 гривень.

"Перерахунок проведено автоматично (без особистих звернень) 9.9 мільйона пенсіонерів. Розмір пенсій підвищено 8.36 мільйона осіб. Середній розмір підвищення - 259,41 гривень. Виплата проіндексованих пенсій буде проводитись з 4 травня 2020 року", - повідомляють в Пенсійному фонді.