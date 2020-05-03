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Понад 8 мільйонів українців отримають пенсію по-новому

Понад 8 мільйонів українців отримають пенсію по-новому
20:32 Сьогодні Телеграф znaj.ua Фото: Unsplash

Новини Бізнесу:Українцям підвищили пенсію.

Понад 8 мільйонів пенсіонерів в травні отримають підвищену пенсію, яка в середньому зросла на понад 250 гривень.

Про це повідомили в Пенсійному фонді України.

"На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 1 квітня 2020 року № 251 "Деякі питання підвищення пенсійних виплат та надання соціальної підтримки окремим категоріям населення у 2020 році" Пенсійним фондом України проведено індексацію пенсій з 1 травня", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, цього разу при індексації враховано, що розмір пенсійних виплат у одержувачів пенсій, призначених згідно Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", які набули необхідного страхового стажу (35 років чоловіки та 30 років жінки), не може бути нижче 2100 гривень.

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"Перерахунок проведено автоматично (без особистих звернень) 9.9 мільйона пенсіонерів. Розмір пенсій підвищено 8.36 мільйона осіб. Середній розмір підвищення - 259,41 гривень. Виплата проіндексованих пенсій буде проводитись з 4 травня 2020 року", - повідомляють в Пенсійному фонді.

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Экономика, Гроші, Финансі, Пенсионері, Виплати.
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