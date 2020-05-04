НБУ: найбільшого потрясіння українська економіка зазнає в другому кварталі

Новини Бізнесу:Поступове скасування карантинних обмежень зумовить відновлення економіки в другому півріччі.

Найбільшого потрясіння українська економіка зазнає в другому кварталі 2020 року, повідомила прес-служба Національного банку з посиланням на щоквартальний інфляційний звіт НБУ.

За прогнозом НБУ, в квітні-червні економіка скоротиться на 11% у річному вимірі, рівень безробіття зросте до майже 12% у сезонно скоригованому вимірі, а зростання зарплат призупиниться.

"Поступове скасування карантинних обмежень зумовить відновлення української економіки в другому півріччі 2020 року. Цьому сприятиме також м'яка фіскальна та монетарна політики. Збільшення урядом бюджетних видатків на подолання кризи й заходи Нацбанку з підтримки банківської системи зменшать негативний вплив пандемії на економіку", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що як падіння, так і відновлення буде нерівномірним за видами економічної діяльності. Зокрема, від впровадження внутрішніх карантинних обмежень найбільше втратить сектор послуг, роздрібна торгівля, транспорт. Після закінчення карантину ці сектори частково відновляться, проте ще потерпатимуть від повільного відновлення доходів населення. Туризм і пов'язані з ним авіаційні послуги повноцінно відновляться лише в наступному році.

Також прогнозується, що окремі експортоорієнтовані галузі, зокрема металургія, втратять, насамперед, від звуження зовнішнього попиту в умовах глобальної економічної кризи. При цьому очікується збереження високого попиту на продукцію сільського господарства, хоча при цьому можливе зменшення обсягів врожаю зернових через погіршення погодних умов.

"Разом із відновленням економіки в 2021 році заробітні плати знову зростатимуть, а рівень безробіття поступово повернеться до докризових 8-9%. Очікується, що споживчі настрої повністю відновляться, а приватне споживання в 2021-2022 роках зростатиме темпами 5-7% на рік", - зазначається в прогнозі НБУ