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НАЗК та Фонд держмайна підписали меморандум про співпрацю

НАЗК та Фонд держмайна підписали меморандум про співпрацю
00:17 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новини Бізнесу:Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) та Фонд державного майна України уклали Меморандум про співпрацю.

"НАЗК та Фонд державного майна України уклали Меморандум про співпрацю, що передбачає надання НАЗК доступу до Єдиної бази даних звітів про оцінку. Інформація з цієї бази даних буде використана під час перевірки декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування", - про це повідомляє пресслужба агентства.

У НАЗК зауважили, що підписання такого меморандуму важливе для агентства, адже Єдина база даних звітів про оцінку містить інформацію щодо оціночної вартості таких об’єктів нерухомого майна, а саме: житлової нерухомості, адміністративної нерухомості, об’єктів промислової (складської) нерухомості, об’єктів торговельної нерухомості та земельних ділянок.

"Відтепер під час повної перевірки декларацій НАЗК зможе звіряти вартість об’єкту нерухомості, вказану суб’єктом декларування, із оціночною вартістю, вказаною в Єдиній базі даних звітів про оцінку", - відмітили в Національному агентстві.

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У НАЗК наголосили, що це допоможе значно швидше виявляти випадки, "коли суб’єкт декларування суттєво занижує вартість вказаного в декларації об’єкта нерухомості для приховування власних статків".

Як зазначається, наразі НАЗК та Фонд держмайна розглядають можливість використання даних Єдиної бази даних звітів про оцінку під час проведення автоматичного контролю декларації.

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Меморандум, НАЗК, Співпраця, Фонд Держмайна.
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