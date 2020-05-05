Звіт Держстату показав, як змінилися ціни на вино та горілку

Новини Бізнесу:За три роки вартість вина в Україні зросла на 25%. Про це свідчать дані Держстатистики, передає УНН.

За три роки вартість вина в Україні зросла на 25%. Про це свідчать дані Держстатистики.

Так, у березні 2020 року пляшка столового вина вітчизняного виробництва об’ємом 0,75 л коштувала в середньому 66,94 грн, тоді як у березні 2017 року – 53,16 грн.

Вартість горілки також зросла — на 29%. У березні 2020 року пляшка горілки об’ємом 0,5 л коштувала в середньому 92,25 грн, тоді як у березні 2017 року — 71,5 грн.

Зросла також вартість пива вітчизняного виробництва — на 34,5%, до 17,3 грн за пляшку напою об’ємом 0,5 л.

Нагадаємо, експерти не виключать росту цін на алкогольну продукцію через карантинні заходи, які зараз тривають в Україні та світі.

Серед причин таких прогнозів: проблеми з імпортом, ріст попиту і навіть дефіцит спирту. Останнє, щоправда, називають малоймовірним.

Зауважимо, до ТОП-5 надійних виробників алкоголю в Україні фахівці відносять: "Баядера - Груп" (ТМ "Хлібний дар"), "Глобал Спірітс" (УДК) (ТМ "Хортиця"), "ЛВН Лімітед" (ТМ "Немірофф") , ЛГЗ "Прайм" (ТМ "Прайм", "Житник", "Малинівка") і ТОВ "Атлантіс" (ТМ "Грін Дей").