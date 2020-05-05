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Безробітних в Україні на 48% більше порівняно з минулим роком

Безробітних в Україні на 48% більше порівняно з минулим роком
11:36 Сьогодні Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Unsplash

Новини Бізнесу:У Державному центрі зайнятості заявляють, що станом на травень 2020 року кількість зареєстрованих безробітних в Україні на 48% більша, ніж на травень 2019 року.

У Державному центрі зайнятості заявляють, що станом на травень 2020 року кількість зареєстрованих безробітних в Україні на 48% більша, ніж на травень 2019 року.

"Станом на 4 травня 2020 року кількість безробітних, зареєстрованих у Державній службі зайнятості, становить 456,8 тис. осіб, що майже на 148,5 тис., або на 48% більше, ніж станом на відповідну дату минулого року (на 4 травня 2019 року кількість безробітних становила 308,3 тис.)", - ідеться в повідомленні прес-служби Держцентру зайнятості.

Зокрема, від початку дії карантину, тобто з 12 березня 2020 року, статус безробітного отримали майже 156 тис. громадян.

При цьому кількість вакансій в умовах економічного спаду зменшилася до 53 тисяч (станом на початок травня), що майже на 60% менше, ніж було в травні минулого року.

"Однак у період дії карантину продовжують працювати підприємства, які забезпечують життєдіяльність країни: продуктові та господарські магазини, комунальні служби, лікарні, аптеки, транспортні підприємства, пошта, фінансові та інші установи", - стверджують у відомстві.

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Зазначається, що наразі є попит роботодавців на працівників у сфері сільського та лісового господарства, у сфері торгівлі та послуг, у сфері логістики (кур'єр, водій, вантажник, підсобний робітник, укладальник-пакувальник, завідувач складу), у сфері охорони здоров'я і надання соціальної допомоги (медичні сестри, соціальні працівники), у сфері забезпечення правопорядку (охоронець, сторож).

Також є вакансії для професіоналів і фахівців із досвідом роботи - бухгалтерів, обліковців, лікарів, а також для кваліфікованих робітників - електрогазозварників, дорожніх робітників, слюсарів-ремонтників, електромонтерів.

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Робота, Україна, Центр зайнятості, Безробітні.
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