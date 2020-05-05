Кличко: у Києві відкрилися три ринки, завтра розпочнуть роботу ще декілька

Сьогодні у столиці відкрилися три ринки, завтра розпочнуть роботу ще два.
Про це Київський міський голова Віталій Кличко повідомив на онлайн-брифінгу.
За словами Кличка, столичне управління Держпродспоживслужби перевірило 37 ринків на предмет їх відповідності нормам і карантинним вимогам, яким вони ще кілька днів тому не відповідали.
Він зазначив, що адміністрації ринків активно готувалися, створювали необхідні умови для роботи в нинішній епідеміологічній ситуації і поступово відкриватимуться.
"Сьогодні в столиці вже відкрилися три ринки: "Деміївський" – у Голосіївському районі, "Маяк" - у Деснянському і "Базар на Лісовій". Завтра мають відкритися "Володимирський" та "Печерський" ринки", - повідомив мер.
Він також закликав киян дотримуватися правил безпеки й на ринках: дотримуватися дистанції, носити маски та рукавички й користуватися дезінфекторами.
27 квітня президент Володимир Зеленський підтримав відкриття ринків уже з 1 травня, до закінчення карантину. Міністерство охорони здоров’я визначило умови, яких повинні дотримуватися продовольчі ринки для роботи на карантині.
Кабінет міністрів дозволив роботу продовольчих ринків під час карантину з 30 квітня за умови дотримання вимог безпеки для нерозповсюдження коронавірусної хвороби.