Кличко: у Києві відкрилися три ринки, завтра розпочнуть роботу ще декілька

Новини Бізнесу:Наразі працюють ринок "Деміївський" – у Голосіївському районі, "Маяк" - у Деснянському та "Базар на Лісовій".

Сьогодні у столиці відкрилися три ринки, завтра розпочнуть роботу ще два.

Про це Київський міський голова Віталій Кличко повідомив на онлайн-брифінгу.

За словами Кличка, столичне управління Держпродспоживслужби перевірило 37 ринків на предмет їх відповідності нормам і карантинним вимогам, яким вони ще кілька днів тому не відповідали.

Він зазначив, що адміністрації ринків активно готувалися, створювали необхідні умови для роботи в нинішній епідеміологічній ситуації і поступово відкриватимуться.

"Сьогодні в столиці вже відкрилися три ринки: "Деміївський" – у Голосіївському районі, "Маяк" - у Деснянському і "Базар на Лісовій". Завтра мають відкритися "Володимирський" та "Печерський" ринки", - повідомив мер.

Він також закликав киян дотримуватися правил безпеки й на ринках: дотримуватися дистанції, носити маски та рукавички й користуватися дезінфекторами.

27 квітня президент Володимир Зеленський підтримав відкриття ринків уже з 1 травня, до закінчення карантину. Міністерство охорони здоров’я визначило умови, яких повинні дотримуватися продовольчі ринки для роботи на карантині.

Кабінет міністрів дозволив роботу продовольчих ринків під час карантину з 30 квітня за умови дотримання вимог безпеки для нерозповсюдження коронавірусної хвороби.