Петрашко: Продуктового дефіциту і зростання цін в Україні немає

Новини Бізнесу:Міністр зазначив, що запаси пшениці в Україні наприкінці нинішнього сезону будуть удвічі більшими за рівень минулого року (різниця в 1,5 млн тонн).

Дефіциту продуктів харчування в Україні немає, зростання цін щодо більшості товарних груп не зафіксовано, повідомив міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко.

"У нас продуктового дефіциту немає, за цінами - були коливання наприкінці березня, але щойно ми розпочали моніторинг із 1 квітня, зростання цін щодо більшості товарних груп не відбувається, навпаки, йде зниження", - сказав він під час брифінгу у вівторок.

"Наблизившись до липня, коли у нас буде новий урожай, ми проаналізуємо й ухвалимо рішення, у який спосіб хочемо збалансувати 2020/2021 МР. Ми дамо комерційне рішення виробникам і трейдерам із продажу й домовимося про обсяги продукції", - зазначив він.

Петрашко уточнив, що цілі з експорту пшениці з України наразі досягнуто, тоді як питання обсягів постачання кукурудзи залишається відкритим. "Нині ми не вживаємо обмежувальних заходів (щодо кукурудзи - ІФ), перебуваємо в постійному діалозі з виробниками. Ми моніторимо ситуацію, вона під повним контролем, у нас не буде ні дефіциту хліба, ні кормів для тварин", - зауважив міністр.

Він повідомив, що Міністерство економіки виступає за збереження цивілізованого підходу до експорту й наразі обмірковує ідею приєднання до дискусії Великої двадцятки в рамках всесвітньої продовольчої безпеки з "гарантуванням українських позицій".