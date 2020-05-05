Офіс Президента опублікував звіт фонду щодо боротьби з коронавірусом

Новини Бізнесу:Також в звіті вказана інформація, скільки усього було рейсів та звідки.

Офіс Президента оприлюднив оперативний звіт фонду з ліквідації наслідків COVID-19. У ньому зазначається, що фонд закупив та на яку суму. Про це повідомляє УНН з посиланням на оприлюднені дані інфографіки.

Так, загальний бюджет фонду з ліквідації наслідків COVID-19 при Офісі Президента склав 374 мільйони 620 тисяч гривень.

За ці кошти закупили маски, костюми, окуляри, одноразові та багаторазові рукавички, ПЛР- та експрес-тести, термометри та багато іншого.

Нагадаємо, що надалі доставлені засоби захисту розподілялися через департаменти охорони здоров’я в кожну область України, а також на потреби поліції, прикордонників, військових та співробітників інших відомств, які працюють у тісному контакті з населенням.