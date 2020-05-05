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Вівторок, 05.05.2020
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Офіс Президента опублікував звіт фонду щодо боротьби з коронавірусом

Офіс Президента опублікував звіт фонду щодо боротьби з коронавірусом
14:41 Сьогодні Телеграф УНН Фото: Твиттер

Новини Бізнесу:Також в звіті вказана інформація, скільки усього було рейсів та звідки.

Офіс Президента оприлюднив оперативний звіт фонду з ліквідації наслідків COVID-19. У ньому зазначається, що фонд закупив та на яку суму. Про це повідомляє УНН з посиланням на оприлюднені дані інфографіки.

Так, загальний бюджет фонду з ліквідації наслідків COVID-19 при Офісі Президента склав 374 мільйони 620 тисяч гривень.

За ці кошти закупили маски, костюми, окуляри, одноразові та багаторазові рукавички, ПЛР- та експрес-тести, термометри та багато іншого.

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Нагадаємо, що надалі доставлені засоби захисту розподілялися через департаменти охорони здоров’я в кожну область України, а також на потреби поліції, прикордонників, військових та співробітників інших відомств, які працюють у тісному контакті з населенням.

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Зеленский, Офис Президента, Коронавірус.
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