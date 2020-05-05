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Українці на карантині збільшили замовлення з AliExpress на 28%

Українці на карантині збільшили замовлення з AliExpress на 28%
14:49 Сьогодні Телеграф УНИАН

Новини Бізнесу:Кількість доставок "Новою поштою" товарів з інтернет-магазину AliExpress зросла у квітні на 28% в річному вираженні.

В середньому за день клієнти «Нової пошти» замовляють близько 2,6 тонни товарів виключно з AliExpress. Кількість доставок «Новою поштою» в Україну товарів з китайського інтернет-магазину AliExpress зросла у квітні на 28% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Про це повідомила прес-служба «Нової пошти».

У компанії пов'язують таке зростання доставок з запуском на сайті AliExpress можливості замовлення доставки безпосередньо у відділення пошти.

Згідно з повідомленням, в середньому за день клієнти "Нової пошти" замовляють близько 2,6 тонни товарів виключно з AliExpress.

Після AliExpress найбільш популярними серед українців є американські онлайн-магазини: iHerb, Ebay, Amazon і 6p.m.

Оператор міжнародної експрес-доставки "Нова пошта Глобал" (Nova Poshta Global, NPG), що входить у групу компаній найбільшого українського оператора поштового зв'язку "Нова пошта", розширив транспортні канали доставки посилок з Китаю за рахунок відкриття залізничного маршруту.

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У квітні "Нова пошта" і міжнародний логістичний оператор Cainiao Network, що належить китайській компанії Alibaba Group, запустили доставку посилок з Китаю в Україну чартерними вантажними рейсами.

Компанія "Нова пошта" заснована в 2001 році як оператор експрес-доставки документів, посилок і вантажів у будь-яку точку України. Компанія має понад 6 тис. відділень по всій Україні, а кількість відправлень за 2019 рік перевищила 212 млн.

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Amazon, Интернет-магазин, Магазин, Aliexpress.
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