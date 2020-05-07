ЄС передала військовослужбовцям засоби індивідуального захисту

Новини Бізнесу:Консультативна місія ЄС EUAM Ukraine передала військовослужбовцям Нацгвардії засоби індивідуального захисту.

Про це інформує пресслужба МВС у Telegram.

"Проєкт спрямований на підвищення рівня безпеки правоохоронців, які безпосередньо контактують із громадянами та піддаються вищому ризику інфікування коронавірусом", - йдеться у повідомленні.

Так, допомога доставлятиметься бійцям НГУ в кілька етапів. Зокрема, у першій партії медичного вантажу гвардійці отримали захисні гумові рукавички та дезінфікувальні засоби.

Також найближчим часом Консультативна місія ЄС планує передати Нацгвардії маски, респіратори зі ступенем захисту FFP3/FFP2 та безконтактні термометри.