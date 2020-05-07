Міжнародні резерви України у квітні 2020 року збільшилися до $25,695 млрд

Новини Бізнесу:Міжнародні резерви України у квітні 2020 року збільшилися, за попередніми даними, на 3,1%, або на $800 млн - до $25,695 млрд, повідомив Національний банк України (НБУ) на своєму сайті в четвер.

Міжнародні резерви України у квітні 2020 року збільшилися, за попередніми даними, на 3,1%, або на $800 млн - до $25,695 млрд, повідомив Національний банк України (НБУ) на своєму сайті в четвер.

"Збільшенню міжнародних резервів сприяли насамперед операції Національного банку з управління резервами й на валютному ринку", - йдеться в повідомленні.

Центробанк уточнив, що на динаміку резервів протягом місяця впливали його операції на міжбанківському валютному ринку - в квітні попит на валюту з боку бізнесу значно знизився після ажіотажу в березні, й регулятор купив до резервів $723,3 млн, тоді як продав лише $44,5 млн.

"Пропозиція валюти була більш ніж достатньою для задоволення клієнтських заявок, тож гривня посилила свої позиції, а Національний банк відновив операції з нарощування міжнародних резервів", - наголошується в повідомленні.

На динаміку резервів у квітні також вплинули операції уряду з управління державним боргом. Зокрема, на обслуговування і погашення державного і гарантованого державою боргу в інвалюті було спрямовано $303,9 млн в еквіваленті, з яких $128,6 млн було сплачено за облігаціями внутрішньої державної позики (ОВДП), номінованими у валюті, ще $78 млн - за єврооблігаціями, а залишок - за іншими зобов'язаннями перед іноземними кредиторами, зазначено в повідомленні.

Водночас уточнюється, що ці витрати було частково компенсовано новими надходженнями від розміщення урядом валютних ОВДП на $164,4 млн.

Крім того, на динаміку міжнародних резервів вплинула переоцінка фінансових інструментів (зміна ринкової вартості та курсу гривні до іноземних валют) - минулого місяця їх вартість збільшилася на $232 млн в еквіваленті, свідчать дані Нацбанку.

Згідно з повідомленням, станом на 1 травня 2020 року обсяг міжнародних резервів покриває 4,5 місяця майбутнього імпорту. Уточнюється, що цього достатньо для виконання зобов'язань України та поточних операцій уряду і НБУ.