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Україна зменшила імпорт вина у 2 рази

Україна зменшила імпорт вина у 2 рази
18:27 Сьогодні Телеграф УНН Фото: Unsplash

Новини Бізнесу:На тлі розповсюдження коронавірусу Україна зменшила імпорт вина виноградного у 2 рази. Про це свідчать дані Державної митної служби.

На тлі розповсюдження коронавірусу Україна зменшила імпорт вина виноградного у 2 рази. Про це свідчать дані Державної митної служби, передає УНН.

Так, у січні-квітні 2020 року Україна імпортувала вина виноградного на 16,5 млн доларів. Тоді як у січні-квітні 2019 року цей показник склав 31,4 млн доларів, або у два рази більше.

Найбільше вина у 2020 році Україна імпортувала з Італії — на 13,2 млн доларів. Чимало вина Україна завезла з Франції — на 7 млн доларів.

Німеччина поставила Україні вина на 6,6 млн доларів.

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При цьому, експорт вина за 4 місяці склав лише 6,5 млн доларів. Таким чином, імпорт вина в Україні перевищує експорт у 2 рази, у грошовому вираженні.

За прогнозом експерта Олексія Дорошенка, через карантинні заходи, виклаканих пандемією, українці будуть переходити на вітчизняний і доступніший алкоголь.

Пов’язано це зі збіднінням населення та труднощами з імпортом.

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Вино, Экономика, Импорт, Ринок, Виноградне вино.
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