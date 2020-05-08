Світові ціни на нафту знову зросли

Новини Бізнесу:За даними видання станом на 8:01, вартість ф'ючерсів на нафту марки Brent піднялася на 1,39%.

КИЇВ. 8 травня. УНН. Ф'ючерси на нафту марки Brent з постачанням у липні у п'ятницю зранку під час торгів зросли в ціні до 29,87 долара за барель, передає УНН з посиланням на дані Bloomberg.

При цьому ціна червневих ф'ючерсів на нафту марки WTI зросла до 23,97 долара за барель, додавши 1,78%.

Нагадаємо, світовий ринок нафти 9 березня пережив "чорний понеділок" - найбільше різке падіння цін з 1991 року з початком війни у Перській затоці. Після цього на ринку нафти сталося ще кілька обвалів цін - на тлі ситуації з коронавірусом і обмежень через пандемію у найбільших економіках світу, залишаючи ринок перевантаженим різким зниженням попиту і надмірним надлишком нафти.

12 квітня країни-члени ОПЕК+, у тому числі РФ, домовились скоротити видобуток нафти в умовах пандемії. Кінцеве зменшення видобутку становитиме 9,7 мільйона барелів на добу, угода набула чинності з травня.

В ОПЕК прогнозують ціни на нафту на рівні 40 доларів за барель у другій половині року.