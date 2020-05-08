У 2019 році Нацбанк п’ять разів знижував облікову ставку

Новини Бізнесу:У 2019 році був найнижчий показник інфляції за останні шість років.

Національний банк п’ять разів знижував облікову ставку до 13,5% у 2019 році, а також домовився про подальшу тіснішу співпрацю з урядом. Про це повідомляє УНН із посиланням на річний звіт Нацбанку за 2019 рік.

"Минулого року Національний банк розпочав цикл пом’якшення монетарної політики для підтримки зростання економіки. За 2019 рік облікову ставку знижено з 18% до 13,5%. Національний банк діє відповідально та продовжує підтримувати економіку й у нелегкий час пандемії", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що для зростання економіки, пожвавлення кредитування та зниження відсоткових ставок, Нацбанк та Кабінет Міністрів домовилися про тіснішу співпрацю та координацію зусиль.

"НБУ взяв на себе зобов’язання забезпечувати цінову стабільність та підтримувати економічну політику уряду. Зі свого боку уряд зобов’язався проводити бюджетну політику та політику управління державним боргом, які спрямовані на забезпечення стійкості державних фінансів", - повідомив регулятор.