Українські АЕС за добу виробили 193,14 млн кВт-г електроенергії

Новини Бізнесу:Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на промислових майданчиках АЕС у межах норми.

На сьогоднішній ранок у роботі перебувають 10 з 15 енергоблоків на атомних станціях України, за попередню добу АЕС вироблено 193,14 млн кВт-г електроенергії. Про це УНН повідомили у пресслужбі НАЕК "Енергоатом".

"Минулої доби, 7 травня, станціями вироблено 193,14 млн кВт-г електроенергії. Через балансові обмеження за минулу добу атомні станції України недовиробили 34,20 млн кВт-г електроенергії", - йдеться у повідомленні.

Також вказано, що 8 травня на атомних станціях України в роботі 10 з 15 енергоблоків:

Диспетчерські графіки генерації становлять: для ЗАЕС – 2 000 МВт, РАЕС – 2 540 МВт, ЮУАЕС – 1 570 МВт, ХАЕС – 1 910 МВт.

Нагадаємо, ДБР розслідує, з яких причин Міненерго обмежило виробіток електроенергії на АЕС.