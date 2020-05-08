Імпорт курятини в Україні скоротили на 30%

Новини Бізнесу:КИЇВ. 8 травня. УНН. За рік Україна скоротила імпорт м'яса птиці на 30%. Про це свідчать дані Державної митної служби України, передає УНН.

За рік Україна скоротила імпорт м'яса птиці на 30%. Про це свідчать дані Державної митної служби України, передає УНН.

Так, в січні-квітні поточного року Україна імпортувала 25,8 тис. тонн м’яса птиці на 10,9 млн дол., Тоді як роком раніше цей показник склав 16 млн дол. Таким чином, за рік Україна скоротила імпорт продукту на 30%.

Найбільше м’яса птиці в Україну поставила Польща — на 6,1 млн дол. (55,9%). Нагадаємо, нещодавно в Україні виявили польську курятину з сальмонелою.

Далі в списку Угорщина з показником 2,7 млн дол. (25,2%). Замикає трійку найбільших постачальників продукту в Україні Німеччина з показником 593 тис. дол. (5,4%)

Експорт м’яса птиці протягом звітного періоду склав 137,8 млн дол. За 4 місяці поточного року Україна експортувала продукту на 178,6 млн дол. Найбільше — в Нідерланди — на 31,6 млн дол., Саудівську Аравію — на 27,1 млн дол. і ОАЕ — на 25,9 млн дол.

Однак варто зазначити, що скорочення імпорту курятини ніяк не обнадіює вітчизняного виробника. Україна виробляє курятини більше, ніж споживає її внутрішній ринок. Саме тому за останні кілька років їй вдалося “увірватися” в ТОП найбільших трейдерів в світі.

Але карантин може внести свої корективи в міжнародну торгівлю. Днями пролунав тривожний сигнал від ЄС — вони знову хочуть обмежити імпорт з інших країн, в тому числі, ймовірно, розглядається і Україна. Якщо таке рішення буде прийнято, це буде ще один серйозний удар по нашій країні з боку ЄС — подібний до того, що був у лютому цього року.