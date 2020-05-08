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Кличко: бізнес допомагає Києву боротися з коронавірусом

Кличко: бізнес допомагає Києву боротися з коронавірусом
16:04 Сьогодні Телеграф УНН Фото: Unsplash

Новини Бізнесу:З початку пандемії бізнес передав Києву костюми біозахисту, тести, лабораторії ПЛР, апарати ШВЛ, респіратори, медичні маски та дезінфікуючі розчини.

З початку пандемії бізнес передав Києву костюми біозахисту, тести, лабораторії ПЛР, апарати ШВЛ, респіратори, медичні маски та дезінфікуючі розчини. Про це під час брифінгу повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає УНН.

"За цей час бізнес передав столиці понад 26,5 тисяч костюмів біозахисту, більше 36-ти тисяч тестів і 3 лабораторії ПЛР, 19 апаратів ШВЛ, понад 360 тисяч респіраторів і медичних масок, дезінфікуючі розчини. Також бізнес надав у користування 10 нових авто та пальне для медпрацівників та організацій, що залучені до боротьби з коронавірусом", - зазначив він.

Також за його словами, благодійні організації відновили кисневі мережі у лікарнях першої та другої хвилі прийому хворих на коронавірус.

"Допомагають нам і з довезенням медиків на роботу та пацієнтів на життєво необхідні процедури. Такі, як діаліз, хіміотерапія. Для медпрацівників, які працюють в опорних лікарнях, організували тимчасове безкоштовне проживання в готелях столиці. Забезпечили їх гарячими обідами. Деякі мобільні оператори – поповнюють лікарям рахунки за мобільний зв’язок", - додав Кличко.

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Нагадаємо, у Києві лабораторно підтверджено 1 721 випадок захворювання на COVID-19, за добу у столиці захворіло 46 людей, також за добу вперше за час епідемії померли троє людей.

Також повідомлялося, що у Києві з 12 травня відкриються непродовольчі магазини, перукарні, салони краси, парки та сквери. При цьому робота громадського транспорту залишатиметься у нинішньому обмеженому режимі.

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Кличко, Бизнес, Київ, Столиця, Коронавірус.
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