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П'ятниця, 08.05.2020
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МОЗ: у медиків підвищення зарплат має сягнути 50% від того, що є зараз

МОЗ: у медиків підвищення зарплат має сягнути 50% від того, що є зараз
18:31 Сьогодні Телеграф УНН

Новини Бізнесу:Підвищення зарплат медиків другої та третьої ланки має сягнути 50% від того, що є зараз. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу МОЗ.

 Підвищення зарплат медиків другої та третьої ланки має сягнути 50% від того, що є зараз. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу МОЗ.

"Медичні працівники будуть отримувати гідну заробітну плату. Підвищення зарплат медиків має сягнути 50% від того, що є зараз. Це стосується медичних працівників другої та третьої ланки. Це буде зроблено з 1 липня 2020 року за рахунок державного бюджету України", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що зараз необхідно якнайшвидше вирішити проблему з фінансуванням, яка є в багатьох медзакладах.

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"З 1747 медичних закладів 984 мають дефіцит фінансування порівняно з минулим роком, у деяких із цих 984 закладів дефіцит фінансування складає до 85%. Недофінансування - це зараз одна з найгостріших проблем, які вирішує міністерство", - зазначається в повідомленні.

Нагадаємо, реформування медичної галузі буде продовжено, але реформа буде адаптована до українських реалій.

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Экономика, Зарплата, МОЗ, Медики, Лікарі.
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