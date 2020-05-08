МОЗ: у медиків підвищення зарплат має сягнути 50% від того, що є зараз

Новини Бізнесу:Підвищення зарплат медиків другої та третьої ланки має сягнути 50% від того, що є зараз. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу МОЗ.

Підвищення зарплат медиків другої та третьої ланки має сягнути 50% від того, що є зараз. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу МОЗ.

"Медичні працівники будуть отримувати гідну заробітну плату. Підвищення зарплат медиків має сягнути 50% від того, що є зараз. Це стосується медичних працівників другої та третьої ланки. Це буде зроблено з 1 липня 2020 року за рахунок державного бюджету України", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що зараз необхідно якнайшвидше вирішити проблему з фінансуванням, яка є в багатьох медзакладах.

"З 1747 медичних закладів 984 мають дефіцит фінансування порівняно з минулим роком, у деяких із цих 984 закладів дефіцит фінансування складає до 85%. Недофінансування - це зараз одна з найгостріших проблем, які вирішує міністерство", - зазначається в повідомленні.

Нагадаємо, реформування медичної галузі буде продовжено, але реформа буде адаптована до українських реалій.