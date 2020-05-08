Ляшко: план виходу з карантину буде переглядатися

Новини України:Дитячі садки, можливо, відчинять спочатку тільки для дітей медпрацівників.

Презентований Кабміном план виходу з карантину буде переглядатися.

Про це розповів головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко в коментарі LB.ua.

Нагадаємо, план складається з п'яти етапів, початок яких залежить від того, як буде змінюватися епідситуація. Україна зараз на першому етапі - протягом 10 днів кількість виявлених випадків коронавірусу істотно не змінюється, хоч і не падає (тоді почався б другий етап).

"Ми починаємо з першого етапу, але план з п'яти етапів також залишається. Ми будемо його переглядати, тому що ми ведемо переговори з бізнесом і намагаємося знайти баланс. Також комунікуючи з Міністерством освіти в питанні садків і шкіл. Будемо спостерігати за епідемічною ситуацією і приймати рішення".

Зокрема, за словами Ляшка, рішення про роботу дитячих садків має бути 22 травня - "або ми їх відкриваємо, або говоримо, в який етап вони потрапляють". Можливо, дитячі садки запрацюють у деяких регіонах або ж тільки для окремих категорій населення - зокрема для дітей медпрацівників, котрі повинні бути на роботі і яким ні з ким залишити дітей.

Згідно з первинним планом, садки мали відчинитися разом з іншими навчальними закладами тільки на четвертому етапі. Виняток - випускні класи в школах, які відкриють на другому етапі.

Кабмін уже прискорив ослаблення деяких обмежувальних заходів - зокрема, дозволив планові операції і стоматологічну допомогу, роботу кафе та ресторанів на винос і обслуговування клієнтів на літніх майданчиках з 11 травня, хоча, за планом, це мало відбутися на більш пізніх етапах.

"Ми відновили планові операції, але це не означає, що ми відновили їх на 100%. У першу чергу повинні проводитися ті операції, які були заплановані ще на березень-початок квітня. Щоб деякі з них не довелося перенести в ургентні, - каже Ляшко. - Також ми перенесли стоматологічну допомогу з четвертого етапу на перший. Ми розуміємо, що можливий ризик інфікування, але є запропоновані європейською практикою санітарні норми - і стоматологи як медики, впевнений, будуть їх дотримуватися".

За словами Віктора Ляшка, самі критерії етапів виходу з карантину також можуть переглянути.

"Ми розглядаємо можливість упровадження адаптивного карантину на другому етапі - тобто зняття обмежень не по всій країні, а в деяких областях, залежно від показників захворюваності", - говорить Ляшко.

Відповідаючи на питання про те, що означає сьогоднішня майже рекордна кількість померлих від коронавірусу (21 особа), Віктор Ляшко сказав, що цифра насторожує, але вона відображає не кількість померлих протягом дня, а кількість отриманих повідомлень про померлих, у яких виявлено коронавірус. "Частина з них, можливо, померла в попередні дні, минає день-два на дослідження матеріалу і на включення в статистику. Потрібно дивитися показники в динаміці", - говорить головний санітарний лікар.

На питання про великі черги на проведення тесту, в тому числі в Києві і в Житомирській області, Віктор Ляшко відповів, що в Києві дійсно "були черги через певні організаційні моменти". "Протягом кількох днів усе буде вирішено", - сказав Ляшко.

Стосовно Житомира, де звільнили директора обласного лабораторного центру ЦГЗ після того, як він заявив про неможливість упоратися з такою кількістю тестів, Віктор Ляшко сказав, що керівник мав проблеми комунікації з місцевою і центральною владою: "Два дзвінки могли б вирішити проблему - ми перевели б частину їхніх тестів на інші лабораторії".

Кабінет міністрів України оприлюднив постанову про послаблення карантинних обмежень з 11 травня. Зокрема, дозволена діяльність стоматологій, салонів краси та перукарень, закладів побутового обслуговування, адвокатів, нотаріусів, аудиторів, психологів.