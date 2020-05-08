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П'ятниця, 08.05.2020
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У Києві вперше зафіксували три смерті від коронавірусу за добу

У Києві вперше зафіксували три смерті від коронавірусу за добу
12:38 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новини України:У столиці вже 1721 підтверджений випадок захворювання на COVID-19.

"Уперше за час боротьби Києва з пандемією минулої доби в столиці три летальні випадки. Лабораторно підтвердили захворювання ще в 46 людей, серед них - один медик", - про це на брифінгу розповів Київський міський голова Віталій Кличко.

За його словами, у столиці вже 1721 підтверджений випадок захворювання на COVID-19, 32 людини - померли.

"Захворіли 18 жінок віком від 26 до 81 року і троє дівчаток двох, восьми та тринадцяти років, 21 чоловік від 31 до 79 років та четверо хлопчиків, яким 9 місяців, 4, 7 та 9 років", - розповів Кличко.

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Як повідомлялось, в Україні на 8 травня зафіксовано 14 195 випадків коронавірусної хвороби COVID-19. За добу зафіксовано 504 нових випадків.

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Кличко, Смерть, Київ, Коронавірус.
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