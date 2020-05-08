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У Києві з 12 травня розпочнеться випробування водопостачання

У Києві з 12 травня розпочнеться випробування водопостачання
18:31 Сьогодні Телеграф УНН Фото: Unsplash

Новини Бізнесу:У Києві з 12 травня розпочнуть проведення гідравлічних випробувань тепломереж, що є необхідною частиною підготовки їх до роботи взимку.

 Про це заявив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв, передає УНН з посиланням на пресслужбу КМДА.

“Ми мали розпочати тестування мереж ще на початку квітня, одразу після завершення опалювального сезону. Однак, враховуючи карантин і перебування багатьох людей вдома або на дистанційному режимі роботи, місто прийняло рішення відтермінувати їх проведення. Враховуючи перший етап послаблення карантину та необхідність повноцінної технічної підготовки мереж, ми розпочинаємо процес гідравлічних випробувань”, — пояснив Пантелеєв.

Пантелеєв зауважив, що тестування мереж затверджені на рівні профільного міністерства правилами підготовки теплових господарств до опалювального періоду. Ці правила стосуються не лише Києва, а й усіх міст.

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“Ми розуміємо, що відсутність гарячої води — це дискомфорт і перепрошуємо у киян за це. Однак іншого способу підготовки мереж централізованої системи теплопостачання, яка працює в столиці, немає. Просимо з розумінням поставитись до цього кроку. Комунальне підприємство „Київтеплоенерго“ та його працівники максимально якісно та оперативно виконуватимуть ці роботи”, — сказав заступник голови КМДА.

Нагадаємо, під час карантину заборгованість киян за опалення та гарячу воду зросла на 250 млн гривень.

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Вода, Київ, Випробування, Водопостачання.
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