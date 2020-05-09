Україна встановила рекорд з експорту зерна

Новини Бізнесу:Наша країна з липня 2019 року експортувала 51,5 млн тонн зернових.

Українські аграрії продовжують експорт зернових в умовах карантину, і з початку 2019-2020 маркетингового року (МР, липень 2019 - червень 2020) експортували 51,47 млн тонн зерна, що на 8,1 млн тонн більше, ніж за аналогічний період минулого року, і становить 95% від прогнозу експорту.

Про це свідчать дані аграрного департаменту Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.

Зокрема, пшениці відправлено на експорт 19,2 млн тонн, ячменю - 4,7 млн тонн, кукурудзи - 26,8 млн тонн, жита - 8,2 тис. тонн.

Крім того, експортовано борошна пшеничного та інших культур - 299,7 тис. тонн, що на 51,7 тис. тонн більше, ніж за відповідний період минулого МР.

Як повідомляв УНІАН, за даними Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, врожай в Україні у 2019 році становив 75 млн тонн, з яких 54 млн тонн буде експортовано на зовнішні ринки.

Україна затвердила граничні обсяги експорту пшениці у 2019-2020 маркетинговому році на рівні 20,2 млн тонн.

Експорт зернових з України у 2018-2019 МР становив 49,7 мільйона тонн, що є рекордом за всю історію незалежності держави. Попередній рекорд експорту зернових в Україні був зафіксований у 2016-2017 МР на рівні 43,8 мільйона тонн.