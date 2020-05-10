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Степанов розповів, що лікарі повинні отримувати щонайменше 25 тисяч на місяць

Степанов розповів, що лікарі повинні отримувати щонайменше 25 тисяч на місяць
18:32 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Unsplash

Новини Бізнесу:Зарплата лікаря в Україні має бути не менше 25 тисяч гривень на місяць.

Таку думку висловив міністр охорони здоров'я Максим Степанов в інтерв'ю ТСН.ua, відповідаючи на запитання про те, який рівень зарплат медиків він вважає ринковим.

"У нас це передбачено законом про державні медичні гарантії, де написано: 250% від середнього рівня зарплати на липень попереднього року. Якщо ми тримаємось за це, то зарплата має бути не меншою від 25 тисяч гривень у перерахунку на ціни 2019 року... Я не розумію, чому лікар-хірург повинен отримувати 4500 грн, а той, хто приходить на посаду прокурора, отримує одразу 25 тисяч гривень. Авжеж, я цілком за те, щоб і прокурор отримував 25 тисяч гривень. Я просто не розумію, чому лікар має отримувати менше", - заявив профільний міністр.

Водночас він висловив сподівання, що наступного року видатки на медицину будуть на рівні 6% ВВП.

"Мінімальний відсоток на медицину в Європі - це 6% в Болгарії. Я вважаю, що ми з цього повинні починати. Я практично впевнений, що я зможу це зробити, і є підтримка Президента, тож, сподіваюся, наступного року у нас повинно бути 6% ВВП. Я думаю, що наведу аргументи, зокрема й народних депутатів, щоб нам виділили саме цю суму", - зауважив Степанов.

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За його словами, потрібно припинити експериментувати з медициною, бо "ці експерименти доведуть до того, що у нас не буде лікарів": "У нас будуть тільки будівлі, в яких розташоване все, окрім лікарень. Ще кілька років, і ми будемо запускати маршрутні таксі до Польщі, де лікуватимемося".

Степанов упевнений, що зможе реформувати медицину.

"Ми досягнемо мети - нам потрібна якісна і доступна медицина, де працюють фахівці, які отримують гідні зарплати, де встановлене високоякісне обладнання. Я думаю, наші друзі будуть пишатися за кордоном тим, яка медицина є в Україні", - заявив він.

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Медики, Гроші, Степанов, Финансі, Лікарі, Зарплатня.
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