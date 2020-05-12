Мінцифри створить вільну економічну зону для IT-компаній

Новини Бізнесу:Її резидентами зможуть стати українські та міжнародні IT-компанії, високотехнологічний бізнес, інвестиційні фонди, стартапи, освітні організації.

Про це повідомила прес-служба порталу "Дія" у своєму Telegram-каналі.

"Diia City – цифрове місто всередині країни. Чотири місяці ми працюємо над вільною економічною зоною для креативного бізнесу", - сказано в повідомленні.

Зокрема, Diia City включатиме наступні компоненти: інвестиційне законодавство, спеціальні умови валютного регулювання, сервіс для впровадження міжнародних стандартів обліку, наглядова рада з резидентів, спрощене державне регулювання, спеціальна процедура перевірок та обшуків, спеціальний податковий режим (основна ставка податку в зоні – 10%, податок на працю – 10%, ввізне мито на обладнання для досліджень і розвитку – 0%), сучасна освіта та Офіс обслуговування резидентів економічної зони при Державній податковій службі.

Резидентами Diia City зможуть стати українські та міжнародні IT-компанії, високотехнологічний бізнес, інвестиційні фонди, стартапи, освітні організації.

Згідно з планами Мінцифри, Diia City повинна охопити наступні сфери: AgroTech; штучний інтелект; хмарні технології; безпілотники; авіаційні та космічні технології; фінтех; медичні нейромережі; реклама, маркетинг; торговельні майданчики; "інтернет речей"; блокчейн; аутсорсинг; анімація, графіка, відео; кіберспорт.

Мінцифри очікує, що створення вільної економічної зони дозволить до 2025 року створити майже півмільйона нових робочих місць.

Як повідомляв УНІАН, 6 травня Міністерство цифрової трансформації запустив послугу оформлення допомоги на дітей для фізичних осіб-підприємців (ФОП) на порталі державних послуг "Дія".

Також Міністерство цифрової трансформації планує запустити у травні онлайн-консалтингову зону для підприємців малого та середнього бізнесу на порталі "Дія.Бізнес".