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Фонд гарантування минулого тижня продав активів банків на 59 мільйонів
Фонд гарантування минулого тижня продав активів банків на 59 мільйонів

Фонд гарантування минулого тижня продав активів банків на 59 мільйонів

Фонд гарантування минулого тижня продав активів банків на 59 мільйонів
11:07 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новини Бізнесу:Фонд гарантування вкладів фізичних осіб на минулому тижні продав активи 8 банків на 58,97 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування.

"Протягом минулого тижня (04.05. – 08.05.2020) відбувся продаж активів 8 банків, що перебувають в управлінні Фонду, на загальну суму 58,97 млн грн", - йдеться в повідомленні.

Із них на суму 34,94 млн грн відбулися аукціони з продажу прав вимоги за кредитами та на суму 24,00 млн грн – з реалізації основних засобів банків. Крім того, 0,03 млн грн отримано у результаті безпосереднього продажу майна банків.

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Як повідомляв Укрінформ, на минулому тижні Фонд гарантування планував продати активи банків на 8,88 млрд грн.

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб на поточному тижні планує продати активи банків на 10,66 млрд грн.

Із них на суму 8 972,50 млн грн виставлено права вимоги за кредитами, та на суму 1 689,36 млн грн – нерухоме майно, земельні ділянки та інші основні засоби банків.

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Банк, Гроші, Фонд гарантування, Активи.
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