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ЄБРР прогнозує скорочення економіки України на 4,5%

ЄБРР прогнозує скорочення економіки України на 4,5%
12:46 Сьогодні Телеграф УНН Фото: Твиттер

Новини Бізнесу:Банк очікує, що економіка України відновиться до 5,0% в 2021 році.

Європейський банк реконструкції і розвитку прогнозує скорочення ВВП України в 2020 році на рівні 4,5%. Про це йдеться в останньому макроекономічному огляді, опублікованому ЄБРР сьогодні, передає УНН.

"ВВП України впаде на 4,5 відсотка в 2020 році в результаті глобальних потрясінь, пов'язаних з коронавірусом, і після більш повільного промислового зростання, зафіксованого в кінці 2019 року - початку 2020 року", - відзначили в ЄБРР.

У доповіді ЄБРР про регіональні економічні перспективи відзначається "висока вартість рефінансування боргу на міжнародних фінансових ринках" для України.

Фонд гарантування минулого тижня продав активів банків на 59 мільйонів

У доповіді стверджується, що поєднання скорочення зовнішнього попиту і внутрішнього попиту через заходи у сфері охорони здоров'я, ухвалені для стримування поширення коронавірусу, позначилося на секторах виробництва і послуг.

Банк пояснює, що макрофінансові основи залишаються відносно сильними і здатні поглинати зовнішні шоки при рекордно високому рівні іноземних резервів і найнижчій обліковій ставці протягом шести років.

У доповіді наголошується, що економіки в регіонах ЄБРР можуть скоротитися в середньому на 3,5 відсотка в цьому році, а в 2021 році можливий відскік на 4,8 відсотка, попереджаючи, що прогнози тяжіють до "безпрецедентної невизначеності".

Нагадаємо, Мінекономіки оцінило скорочення ВВП у І кварталі цього року на рівні 1,2%.

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Экономика, Минэкономики, Україна, ЄБРР.
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