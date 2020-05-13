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Петрашко: В Україні вже близько півмільйона безробітних

Петрашко: В Україні вже близько півмільйона безробітних
15:07 Сьогодні Телеграф УНН Фото: Твиттер

Новини Бізнесу:З його слів, побоювання урядовців про те, що кількість безробітних буде збільшуватись, враховуючи епідемію коронавірусу - справджуються.

Безробіття в Україні за результатами 2020 року очікується на рівні 9,4%. Наразі налічується 486 764 особи, які мають статус безробітних. Про це на засіданні уряду України заявив міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Ігор Петрашко, передає кореспондент УНН.

"Коротко про оперативну ситуацію на ринку праці: графік показує, що у нас на даний момент статус безробітних отримують 486 764 особи. З них 197 тисяч зареєструвались з 12 березня", - сказав Петрашко.

"Щодо прогнозів по результатам 2020 року: згідно методології міжнародної організації охорони праці, рівень безробіття складе 9,4%, що є суттєвим ростом з 8,2% у попередньому році", - додав міністр.

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Як повідомлялося раніше в УНН, Кабмін прогнозує зростання безробітних цього року до 9,4%.

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Экономика, Карантин, Безробітні, Коронавірус, Петрашко.
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