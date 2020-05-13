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Голова НАЗК призначив собі ще одного заступника

Голова НАЗК призначив собі ще одного заступника
14:17 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новини України:Заступником голови Національного агентства з питань запобігання корупції призначений Олександр Стародубцев.

"Голова НАЗК призначив на посаду свого заступника Олександра Стародубцева. У НАЗК Олександр Стародубцев відповідатиме за такі напрямки роботи: запобігання та виявлення корупції; управління та розвиток персоналу; цифрова трансформація", - про це повідомляє пресслужба НАЗК у Telegram.

Як зазначається, Стародубцев є одним із ініціаторів реформи державних закупівель "Prozorro", співзасновником громадянської платформи "Нова країна" та освітньої ініціативи "Відкритий університет Майдану".

Також Стародубцев очолював Національне агентство з питань державної служби та департамент регулювання публічних закупівель Міністерства економічного розвитку і торгівлі.

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Стародубцев навчався в Харківському університеті "Харківський політехнічний інститут", отримав ступінь магістра бізнес-адміністрування (MBA) у Києво-Могилянській бізнес-школі, а також був одним із перших учасників програми "Ukrainian Emerging Leaders Program" Стенфордського Університету (США).

Як повідомлялося, НАЗК очолює Олександр Новікова, якого Кабмін призначив 15 січня після перемоги у конкурсі на цю посаду.

Заступниками голови НАЗК також є Роман Сухоставець та Іван Пресняков.

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НАЗК, Призначення, Олександр Стародубцев, Заступник.
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