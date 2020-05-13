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Шмигаль: Пандемія коронавірусу внесла корективи у медреформу

Шмигаль: Пандемія коронавірусу внесла корективи у медреформу
13:45 Сьогодні Телеграф УНН Фото: Твиттер

Новини України:Також він зазначив, що зараз дуже уважно перераховуються тарифи НСЗУ.

Пандемія коронавірусу внесла корективи у реалізацію медичної реформи в Україні, проте зміни продовжуватимуть відбуватись у перерахунку тарифів НСЗУ та створенні опорних лікарень. Про це під час години запитань до уряду повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Що стосується опорних лікарень, вони є - це один з етапів реформи. Реформа продовжується. Ми будемо її реалізовувати, можливо, з деякими корективами, які вносить коронавірус і світова пандемія, впринципі, в організацію медичної системи світу, не тільки України. Але, звичайно, ми зараз дуже уважно з експертами дивимося, як ми будемо рухатися вперед з реалізацією медреформи", - розповів Шмигаль.

Також він зазначив, що зараз дуже уважно перераховуються тарифи НСЗУ.

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"Дійсно, в деяких з них є заниження, ми сьогодні це приводимо до належного стану", - повідомив прем’єр.

Раніше в УНН повідомлялося, що Міністерство охорони здоров’я не зупиняє другий етап медичної реформи, який стартував з 1 квітня 2020 року. Усі дії нового керівництва МОЗ спрямовані на те, щоб змінити ситуацію і внаслідок реформи не втратити медичний персонал та не допустити закриття лікарень.

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Медреформа, Шмигаль, Коронавірус, Пандемія коронавірусу.
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