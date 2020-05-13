ВВП у І кварталі скоротився на 1,2%

Новини Бізнесу:За оцінками Мінекономіки, скорочення ВВП у січні-березні 2020 року становило 1,2%.

Про це йдеться в огляді економічної активності (березень 2020 року), повідомляє пресслужба Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства.

"Скорочення обсягів ВВП у січні-березні оцінено Мінекономіки на рівні дещо вищому, ніж прогнозувалося раніше, – 1,2% проти прогнозованих 0,9% (зменшення у січні-лютому 2020 року оцінено на 0,2%, зростання у січні-березні 2019 року становило 2,9%)", - йдеться в огляді.

У міністерстві зазначають, що у березні 2020 року в промисловості, як і очікувалося, падіння виробництва поглибилось до 7,7% (порівняно з мінус 1,5% у лютому 2020 року). Прискорення падіння спостерігалося у всіх основних підвидах промисловості, зокрема, у постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – до 10,0% (мінус 1,8% у лютому 2020 року), у переробній промисловості - до 8,5% (мінус 0,4% відповідно) та добувній промисловості – до 4,3% (мінус 4,1% відповідно).

Як повідомляв Укрінформ, Міжнародний валютний фонд очікує серйозного падіння рівня економічного зростання в Україні через коронавірус – до мінус 7,7% за підсумками 2020 року.