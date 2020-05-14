Глава СОТ достроково йде з посади

Новини Бізнесу:62-річний глава Світової організації торгівлі (СОТ) Роберто Азеведо планує достроково залишити свою посаду.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на чотирьох обізнаних співрозмовників.

«Найвищий посадовець Світової організації торгівлі Роберто Азеведо заявив урядам країн-членів, що планує залишити посаду до закінчення своїх повноважень у 2021 році», - йдеться у повідомленні.

62-річний бразилець перебуває на посаді з вересня 2013 року, а його другий чотирирічний термін розпочався у вересні 2017 року.

Ймовірно, один із чотирьох заступників Азеведо стане в.о глави СОТ. Серед кандидатів - нігерієць Йонов Фредерік Агах, німець Карл Браунер, американець Ален Волфф та китаєць І Сяожун.

Зазначається, що наразі речник СОТ і сам Азеведо не прокоментували новину.

Як відомо, торік стабільність роботи СОТ була порушена, коли США заблокували нові призначення до апеляційної палати органу, де слухаються торгівельні спори між країнами. Тож з 11 грудня в СОТ не слухають справи через недостатню кількість членів апеляційної палати.