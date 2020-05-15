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Україна у квітні втричі скоротила імпорт електроенергії

Україна у квітні втричі скоротила імпорт електроенергії
21:14 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новини Бізнесу:Імпорт електроенергії в Україну у квітні 2020 року становив 150,61 млн кВт-год, що в 3 рази менше, ніж у березні 2020 року.

При цьому обмеження ПрАТ "НЕК Укренерго" стосувалися імпорту як в Об'єднаній енергосистемі України (ОЕС), так і в "острові Бурштинської ТЕС", повідомляє пресслужба Укренерго.

"У торгову зону ОЕС України, синхронізовану з енергосистемами Росії, Білорусі та Молдови, в квітні надійшло 2,7 млн кВт-год - менше 0,03% від загального виробництва електроенергії, що у 3,4 раза менше, ніж у березні 2020 року. При цьому, імпорт електроенергії з Росії протягом місяця не здійснювався, а з Білорусі зменшився в 2,9 раза: з 7,7 млн кВт-год до 2,7 млн кВт-год", - ідеться у повідомленні.

Також для забезпечення операційної безпеки в квітні імпорт у торговій зоні ОЕС України сумарно обмежували на 98%: з Росії – на 100%, або на 72 млн кВт-год, з Білорусі – на 57,06 млн кВт-год.

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Імпорт у торгову зону "острова Бурштинської ТЕС", що працює синхронно з європейським енергооб’єднанням ENTSO-E, в квітні 2020 року становив 147,9 млн кВт-год, що в 2,9 рази менше, ніж у березні 2020 року. Найбільше (102,94 млн кВт-год) електроенергії було імпортовано зі Словаччини (в 3 рази менше, ніж у березні).

Для забезпечення операційної безпеки "острова Бурштинської ТЕС" в квітні було обмежено імпорт зі Словаччини на 291,8 млн кВт-год.

Як повідомлялося, відповідно до постанови НКРЕКП, пропускну спроможність міждержавних перетинів за напрямками Україна - Білорусь, Україна - Росія, Білорусь - Україна та Росія - Україна було обмежено до 0 МВт з 12 квітня 2020 року по 30 квітня 2020 року.

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Электроэнергия, Импорт, ОЭС, Україна.
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