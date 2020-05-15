Скачать
П'ятниця, 15.05.2020
На Львівщині викрили хакера, який виводив гроші з іноземних банків
На Львівщині викрили хакера, який виводив гроші з іноземних банків
Таїланд сподівається на приїзд іноземних туристів у жовтні
Таїланд сподівається на приїзд іноземних туристів у жовтні
Пауза в тенісному сезоні триватиме до 31 липня
Пауза в тенісному сезоні триватиме до 31 липня
У Чехії з 25 травня будуть працювати ресторани, бари та басейни
У Чехії з 25 травня будуть працювати ресторани, бари та басейни

Реальний ВВП України за квартал скоротився на 0,8%

Реальний ВВП України за квартал скоротився на 0,8%
18:34 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: pixabay.com

Новини Бізнесу:За оперативною оцінкою Держстату, реальний валовий внутрішній продукт (ВВП) України у першому кварталі 2020 року зменшився на 0,8% порівняно з четвертим кварталом 2019 року.

За оперативною оцінкою Держстату, реальний валовий внутрішній продукт (ВВП) України у першому кварталі 2020 року зменшився на 0,8% порівняно з четвертим кварталом 2019 року. Про це повідомляє Державна служба статистики.

"Оперативна оцінка ВВП. Реальний ВВП у I кварталі 2020 року порівняно з попереднім кварталом зменшився на 0,8% (з урахуванням сезонного фактору), а порівняно з I кварталом 2019 року зменшився на 1,5%", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, за оцінками Мінекономіки, викладеними в огляді економічної активності за березень 2020 року, скорочення ВВП у січні-березні 2020 року становило 1,2%.

В Україні на 5% зменшилися посівні площі під цукровими буряками

За оперативною оцінкою Держстату, реальний ВВП у четвертому кварталі 2019 року порівняно з третім кварталом того ж року зріс на 0,1%, проти четвертого кварталу 2018 року - на 1,5%.

Реальний валовий внутрішній продукт (ВВП) України за 2019 рік порівняно із 2018 роком збільшився на 3,2%.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Экономика, ВВП, Минэкономики, Держстат.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 День сім’ї 2020: листівки та найкращі привітання зі святом
02 У найдавнішому в світі храмі знайшли прихований геометричний малюнок
03 В мережі з'явився постер спін-офу стрічки "Люди Ікс"
04 Коронавірус у Бельгії: хворих вже понад 54 тисячі
05 Вагітна Кеті Перрі знялася повністю оголеною у новому кліпі (Відео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Мінрегіон порахував, як українці платять за комуналку
Мінрегіон порахував, як українці платять за комуналку
В Україні за два місяці засудили понад 100 корупціонерів
В Україні за два місяці засудили понад 100 корупціонерів
Державне космічне агентство запустило Space LIFT
Державне космічне агентство запустило Space LIFT
Влад Яма заявив, що перехворів коронавірусом
Влад Яма заявив, що перехворів коронавірусом
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся