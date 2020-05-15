Реальний ВВП України за квартал скоротився на 0,8%

Новини Бізнесу:За оперативною оцінкою Держстату, реальний валовий внутрішній продукт (ВВП) України у першому кварталі 2020 року зменшився на 0,8% порівняно з четвертим кварталом 2019 року.

За оперативною оцінкою Держстату, реальний валовий внутрішній продукт (ВВП) України у першому кварталі 2020 року зменшився на 0,8% порівняно з четвертим кварталом 2019 року. Про це повідомляє Державна служба статистики.

"Оперативна оцінка ВВП. Реальний ВВП у I кварталі 2020 року порівняно з попереднім кварталом зменшився на 0,8% (з урахуванням сезонного фактору), а порівняно з I кварталом 2019 року зменшився на 1,5%", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, за оцінками Мінекономіки, викладеними в огляді економічної активності за березень 2020 року, скорочення ВВП у січні-березні 2020 року становило 1,2%.

За оперативною оцінкою Держстату, реальний ВВП у четвертому кварталі 2019 року порівняно з третім кварталом того ж року зріс на 0,1%, проти четвертого кварталу 2018 року - на 1,5%.

Реальний валовий внутрішній продукт (ВВП) України за 2019 рік порівняно із 2018 роком збільшився на 3,2%.