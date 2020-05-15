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В Україні на 5% зменшилися посівні площі під цукровими буряками

В Україні на 5% зменшилися посівні площі під цукровими буряками
14:50 Сьогодні Телеграф УНН Фото: Твиттер

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В Україні цього року посівні площі під цукровими буряками зменшилися на 5% у порівнянні з 2019 роком. Наразі засіяно 209 тисяч гектар. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Національної асоціації цукровиків України.

“Станом на 13 травня в Україні засіяно 209 тис. га цукрових буряків, що на 5% менше показників минулого року. Окрім зменшення посівних площ, поточний сезон характеризується і менш сприятливими погодними умовами що, в свою чергу, може суттєво вплинути на врожайність”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що цього року посівна була значно ускладнена, адже безсніжна зима і відсутність опадів фактично позбавила ґрунт вологи і в результаті маємо пилові бурі та суховії.

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“В структурі посівів, як завжди, лідирує Вінницька область — 23% від загальної площі. На другому місці — Полтавська область (12,9%), яка цього року обігнала Хмельницьку — 11,2%. На своїх полях вони мають відповідно 27 тис. га та 23,3 тис. га. Четвертою за посівними площами стала Київщина — 22,5 тис. га (10,8%)”, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, з 4 по 7 травня в Україні посіяли 2 млн га ярих зернових, найбільше було посіяно у Запорізькій, Дніпропетровській та Полтавській областях.

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Земля, Україна, Цукрові буряки, Посівні площі.
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