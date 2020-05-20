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Енергосистема України працює без шести атомних блоків

Енергосистема України працює без шести атомних блоків
09:14 Сьогодні Телеграф УНН Фото: Твиттер

Новини Бізнесу:Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на промислових майданчиках АЕС у межах норми.

На сьогоднішній ранок на атомних станціях України в роботі 9 з 15 енергоблоків, за попередню добу АЕС вироблено 176,19 млн кВт-г електроенергії. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу НАЕК "Енергоатом".

"20 травня на атомних станціях України в роботі 9 з 15 енергоблоків", - йдеться у повідомленні.

Зокрема:

Диспетчерські графіки генерації становлять: для ЗАЕС – 1 990 МВт, РАЕС – 2 230 МВт, ЮУАЕС – 1 400 МВт, ХАЕС – 1 700 МВт.

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"Минулої доби, 19 травня, станціями вироблено 176,19 млн кВт-г електроенергії. Через балансові обмеження за минулу добу атомні станції України недовиробили 26,88 млн кВт-г електроенергії", - зазначили у НАЕК.

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АЭС, Энергетика, Экономика, Электроэнергия, энергосистема.
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