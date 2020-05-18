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Мінекономіки пропонує виділити 2 мільярди гривень на страхування аграріїв

Мінекономіки пропонує виділити 2 мільярди гривень на страхування аграріїв
13:58 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: Twitter

Новини Бізнесу:Аграрії зможуть отримати 50% компенсації від держави за різним ризикам.

На підтримку страхування агровиробників у 2021 році необхідно виділити 2 мільярди гривень з державного бюджету України.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби "Українського клубу аграрного бізнесу" (УКАБ) з посиланням на заступника міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Тараса Висоцького.

"2 млрд грн на підтримку аграрного страхування потрібно виділити з бюджету у 2021 році, заявив Тарас Висоцький під час вебінару УКАБ", - йдеться в повідомленні.

За його словами, агрострахування сьогодні в пріоритеті уряду, і на цьому тижні буде подано відповідний законопроект.

"Механізм отримання коштів буде наступним: потрібно укласти страховку, подати через страхову компанію або через банки звітність, і вже наступного місяця отримати 50% компенсації від держави. Все має відбуватися без пулів, комісій та можливостей вибирати – кому давати, а кому - ні", – наводяться слова Висоцького.

Як повідомляв УНІАН, у 2016-2017 роках українські аграрії втратили посіви на площі понад 5 тисяч га, що призвело до недоотримання значного обсягу зернових.

У 2017 році Міністерство аграрної політики та продовольства України планувало розробити механізм страхування сільгоспвиробників від стихійних явищ. Проте досі це не було зроблено. Так, у програмі державної підтримки АПК на 2019 і 2020 роки такий напрямок відсутній.

За офіційними даними, українські аграрії через посуху в березні-квітні 2020 року втратили близько 2,6% всіх посівних площ озимих культур.

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Компенсация, Минэкономики, Аграрії, Ризики.
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