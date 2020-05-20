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Зеленський: Іпотека під 10% буде вже найближчим часом

Зеленський: Іпотека під 10% буде вже найближчим часом
11:15 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новини Бізнесу:Ставки за іпотечними кредитами знизяться до 10% річних вже найближчим часом.

Про це Президент України Володимир Зеленський сказав 20 травня на пресконференції, присвяченій підсумкам першого року каденції.

"Вже рік я борюся, і це вже другий уряд, щоб іпотека у нас була по 10%. Найближчим часом в Україні вперше за багато років у нас буде іпотека для кожного громадянина України під 10%, - сказав Зеленський.

На його переконання, це позитивна новина.

У лютому 2020 року Зеленський заявив, що вважає реальним завданням домогтися зниження ставки за іпотечними кредитами до 10% річних. Він зазначив, що здешевлення іпотеки - це одне з двох основних завдань, яке ставиться, щоб допомогти розвитку сильного середнього класу в Україні й поверненню тих, хто виїхав із країни.

Зі свого боку, тодішній міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов у лютому повідомив, що в уряді розробляється програма запуску іпотечного кредитування за відсотками, які були б прийнятними для людей аби взяти житло у кредит.

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Водночас у Нацбанку вважають, що у цьому році зниження ставок по іпотеці впаде нижче 15% річних. На думку регулятора, є три ключові причини, чому банки не хочуть кредитувати іпотеку: мораторій на стягнення майна за валютними кредитами, незахищеність прав кредиторів та непрозорість первинного ринку житла.

Відповідно до звіту про фінансову стабільність Нацбанку за грудень 2019 року, на той момент іпотечні кредити за партнерськими програмами з забудовниками пропонували лише сім банків за ставками 19-20% річних на термін до 20 років на суму до 2 млн грн. Водночас на ринку були пропозиції за зниженою ставкою за кредитами до п'яти років.

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Ипотека, Президент, Зеленский, Кредити.
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