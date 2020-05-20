Зеленький озвучив нові умови проекту "інвестиційна няня"

Новини Бізнесу:Президент України Володимир Зеленський під час пресконференції у середу розповів про нові умови проекту "інвестиційна няня".

"Законопроекти пов’язані з інвестиціями – це зміна до законодавства України. "Інвестиційна няня" - законопроект готовий. Найближчими днями він буде зареєстрований у Верховній Раді України", - сказав Зеленський.

З його слів, наразі всі інвестиційні закони, направлені на поліпшення інвестиційного клімату, будуть зареєстровані у Верховній Раді, вони "повністю готові, вичитані, я на них вже дав добро".

"Що стосується "інвестиційної няні", до речі, ми там дещо змінили, тому що зараз через кризу у світі треба боротись за інвестиції. Зараз у світі економічний націоналізм, кожен думає про свою країну, всі пригальмували будь-які інвестиції. Але ми будемо за них боротись. Ми трохи зменшили планку – там були умови про те, якщо в тебе є інвестиція в Україні на +100 млн доларів США... Зараз ми хочемо, щоб це була нижча цифра… Ми понизили планку, і "інвестиційна няня" – це спеціальний VIP-менеджер, який буде долучений до будь-якого інвестора, який інвестує в Україну +30 млн доларів", - додав Президент.

Зеленський розглядає впровадження "інвестиційної няні" для малого та середнього бізнесу.