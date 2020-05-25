У цьому році перекази заробітчан скоротяться на $2 мільярди

Новини Бізнесу:У 2020 році перекази заробітчан в Україну становитимуть 10 млрд доларів, що на 2 млрд доларів менше, ніж у минулому році.

Про це повідомляє пресслужба НБУ у Facebook.

«За 2019 рік трудові мігранти переказали в Україну 12 млрд дол. США. Це понад 8% ВВП. Через коронавірус та карантинні обмеження у поточному році перекази заробітчан будуть скромнішими. Втім, все одно становитимуть значну суму – близько 10 млрд дол. США», - йдеться в повідомленні.

За оцінками НБУ, у минулому році за кордоном одночасно перебувало в середньому приблизно 2,5 млн громадян України.

Як повідомлялося, за попередніми даними, обсяг приватних закордонних переказів в Україну у 2019 році становив 11,98 млрд доларів.