В Україні зменшилися запаси вугілля, бензинів та скрапленого газу

Новини Бізнесу:Із 1 квітня по 1 травня 2020 року в Україні несуттєво зменшилися запаси вугілля, бензинів та скрапленого газу.

Про це повідомляє Державна служба статистики.

На 1 травня 2020 року запаси кам’яного вугілля в Україні зменшилися на 2,3% порівняно із 1 квітня цього року, до 4,47 млн тонн (на 47,2% більше, ніж на 1 травня 2019 року); моторних бензинів – на 0,7%, до 156,4 тис. тонн (на 3,0% менше); скрапленого газу – на 3,2%, до 23,6 тис. тонн (на 25,3% менше).

Запаси важких паливних мазутів на 1 травня 2020 року порівняно із 1 квітня цього року збільшилися на 9,1%, до 96,0 тис. тонн (на 1,9% більше, ніж на 1 травня 2019 року); дизельного палива – на 3,1%, до 415,0 тис. тонн (на 1,0% більше).

Як повідомляв Укрінформ, згідно із даними Держстату, на 1 квітня 2020 року запаси кам’яного вугілля в Україні становили 4,57 млн тонн (на 58,8% більше, ніж на 1 квітня 2019 року); важких паливних мазутів – 88,0 тис. тонн (на 8,6% менше); дизельного палива – 402,4 тис. тонн (на 2,5% більше); скрапленого газу – 24,4 тис. тонн (на 24,3% менше); запаси моторних бензинів – 157,5 тис. тонн (на 2,5% менше).