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Звільнили голову наглядової ради "Магістральних газопроводів України”

Звільнили голову наглядової ради "Магістральних газопроводів України”
10:39 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новини Бізнесу:Міністерство фінансів прийняло рішення припинити повноваження голови наглядової ради (НР) АТ “Магістральні газопроводи України”.

Про це повідомляє пресслужба Мінфіну.

"Міністерством фінансів, як єдиним акціонером АТ “Магістральні газопроводи України”, на річних загальних зборах було прийнято рішення про припинення повноважень члена наглядової ради товариства, який є головою наглядової ради товариства. Підставою для прийняття такого рішення стала неналежна організація роботи наглядової ради товариства", - йдеться у повідомленні Мінфіну.

У міністерстві зазначили, що наглядова рада у складі всіх інших членів продовжує працювати, забезпечуючи виконання покладених на неї функцій.

Для формування повного складу НР “Магістральних газопроводів України” Міністерство фінансів починає відбір кандидатів на посаду незалежного члена Наглядової Ради та члена Наглядової Ради – представника держави шляхом відкритої прозорої процедури з залученням Комітету з призначення керівників особливо важливих для економіки підприємств.

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Як повідомлялося, в лютому 2018 року незалежними директорами наглядової ради АТ “Магістральні газопроводи України” були затверджені Карина Лучінкін, яка працювала в компанії PricewaterhouseCoopers, Фабріс Нуайлан, який працював в Міністерстві енергетики Франції, Ян Чадам, який був головою правління словацького оператора газотранспортної системи Gaz-System, і Вольтер Больтц, який працював в австрійському регуляторному органі E-Control і був обраний головою НР. Представниками держави в Наглядовій раді є Адомас Аудіцкас і Віктор Пинзеник.

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Кабмин, Україна, Мінфін, Звільнення.
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