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Україна у травні подвоїла транзит нафти

Україна у травні подвоїла транзит нафти
13:14 Сьогодні Телеграф УНН Фото: pixabay.com

Новини Бізнесу:За результатами травня 2020 року компанія фіксує незначне збільшення обсягу транзиту нафти до країн Євросоюзу порівняно з квітнем.

Укртранснафта у травні збільшила транспортування нафти порівняно з травнем минулого року на 89% – до 1,2 млн тонн. Транзит нафти через територію України у травні зріс порівняно з аналогічним періодом минулого року на 115% – до 952 тис. тонн. Про це УНН повідомили у пресслужбі компанії.

"У травні 2020 року загальний обсяг транспортування нафти зріс порівняно з травнем минулого року на 89% — з 641 тис. тонн до 1,2 млн тонн", - вказали в АТ.

Зокрема, минулого місяця Укртранснафта збільшила обсяг транспортування нафти на НПЗ України порівняно з травнем минулого року на 32% – до 262 тис. тонн. З них компанія транспортувала на НПЗ 124 тис. тонн української нафти і 138 тис. тонн – азербайджанської.

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"Транзит нафти через територію України трубопровідним транспортом у травні 2020 року зріс порівняно з аналогічним періодом минулого року на 115% – до 952 тис. тонн", - йдеться у повідоменні.

Зокрема, понад 859 тис. тонн нафти Укртранснафта транспортувала для потреб НПЗ Чехії, Словаччини та Угорщини і більше 91 тис. тонн – для потреб Мозирського НПЗ (Республіка Білорусь), які були поставлені для Білорусі у березні-квітні.

Загальний обсяг транспортованої нафти за результатами січня-травня 2020 року становить 6,2 млн тонн нафти (на 12% більше порівняно з таким періодом у 2019 р.), з яких обсяг транспортування нафти для НПЗ України становить 1,1 млн тонн (на 23% більше, ніж у січні-травні 2019 р.), а транзит – 5,1 млн тонн (збільшення на 10% у порівнянні з аналогічним періодом 2019 р.).

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При цьому в компанії нагадали, що у травні минулого року забезпечували транзит нафти до Європи неповний звітний період у зв’язку із зупинкою роботи нафтопроводу "Дружба" через потрапляння до нього "брудної" російської нафти.

"За результатами травня 2020 року компанія фіксує незначне збільшення обсягу транзиту нафти до країн Євросоюзу порівняно з квітнем. Однак рівень транспортування нафти для потреб європейських НПЗ залишається на доволі низькому рівні у порівнянні з очікуваними показниками та показниками першого кварталу 2020 року (транзит нафти для європейських НПЗ територією України у січні 2020 року становив 1,1 млн тонн, у лютому - 995 тис. тонн, у березні - 1,1 млн тонн, у квітні - 751 тис. тонн)", - додали у компанії.

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Укртранснафта, Транзит, NAFTA, Україна.
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