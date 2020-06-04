Експорт української мороженої риби зріс на 22%

Новини Бізнесу:Найбільшим покупцем української мороженої риби в грошовому вимірі (47% всього експорту) стала Молдова — 60,6 тонни на 184,7 тис. дол. США.

За I квартал 2020 року експорт української мороженої риби збільшився на 22%. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Державного агентства рибного господарства.

“За даними Державної служби статистики України протягом січня-березня 2020 року нашою державою поставлено на зовнішні ринки 132 тонни мороженої риби. Експорт продукції становить 392,2 тис. дол. США. Такий результат у грошовому вимірі на 71,2 тис. дол. США (22,1 %) більше, ніж за аналогічний період 2019 року”, — інформують у Держрибагентстві.

Також серед лідерів Угорщина (33,7 тонни на 108 тис. дол. США) та Німеччина (32,1 тонни на 68 тис. дол. США).

У розрізі товарних позицій найбільше в січні-березні експортовано такої мороженої риби (в абсолютному вимірі):

— мерлузи і морського миня — 17 566 кг на 41,8 тис. дол. США; — лосося атлантичного — 6 746 кг на 46,5 тис. дол. США; — оселедця — 6 441 кг на 9,7 тис. дол. США; — кільки або шпротів — 4 998 кг на 7,9 тис. дол. США; — сома — 2 748 кг на 2,3 тис. дол. США; — коропа — 2 040 кг на 4,1 тис. дол. США.

Як повідомлялося, за перший квартал 2020 року експорт української готової та консервованої риби збільшився на 14%.