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Оператор ГТС скоротив викиди забруднюючих речовин на 20%

Оператор ГТС скоротив викиди забруднюючих речовин на 20%
13:29 Сьогодні Телеграф Укринформ

Новини Бізнесу:ТОВ "Оператор ГТС України" за підсумками 1 кварталу 2020 року скоротив викиди забруднюючих речовин в атмосферу на 20%.

Про це йдеться в екологічному звіті компанії.

"За підсумками 1 кварталу 2020 року Оператор ГТС України провів понад 500 природоохоронних заходів. В основному через зменшення обсягів транспортування газу за цей період викиди забруднюючих речовин в атмосферу скоротилися на 20%, а обсяг викидів СО2 зменшився на 57%. Також за рахунок відповідального поводження з ресурсами на 28% зменшилось використання води, а утворення промислових відходів – на 23%", - йдеться у повідомленні.

Всього за січень-березень 2020 року ОГТСУ сплатив 4,766 млн грн екологічних податків, з яких 99% за викиди забруднюючих речовин в атмосферу.

"При плануванні та реалізації проєктів реконструкцій компресорних станцій Оператор ГТС України обов’язково проводить оцінку впливу на довкілля та передбачає граничні обсяги викидів газоперекачувальних агрегатів на рівні європейських норм. Наразі ведуться роботи (на різних стадіях) по масштабній модернізації 8 компресорних станцій", - зазначає компанія.

Стратегія незалежного Оператора ГТС передбачає значне скорочення викидів завдяки технічній модернізації інфраструктури, а також в цілому активно підтримує процеси декарбонізації економіки України.

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"Компанія впровадить політику відповідального поводження з природними ресурсами та охорони навколишнього середовища, орієнтуючись на стандарти ЄС, кращі практики європейський операторів та на досвід прогресивних компаній світу. Досягти цих цілей підприємство планує в тому числі завдяки діалогу з громадськістю та регулярному висвітленню екологічних аспектів своєї діяльності. Тож, відтепер ОГТСУ щоквартально інформуватиме про заходи щодо покращення екологічних показників", - додали в ОГТСУ.

Як повідомляв Укрінформ, ТОВ «Оператор ГТС України» з 1 січня поточного року прийняв активи української ГТС на баланс. Це був останній крок завершення процесу відокремлення товариства від материнських компаній – АТ «Укртрансгаз» та НАК «Нафтогаз України» (анбандлінг). ОГТСУ перейняло державне майно, що перебуває в державній власності та використовується у процесі провадження діяльності з транспортування природного газу магістральними трубопроводами.

Передача активів від АТ «Укртрансгаз» до ТОВ «Оператор ГТС України» була передбачена Постановою Кабінету міністрів України №840 від 18 вересня 2019 року «Про відокремлення діяльності з транспортування природного газу та забезпечення діяльності оператора газотранспортної системи».

Постановою було визначено модель відокремлення та затверджено план заходів з виконання вимог щодо відокремлення і незалежності оператора ГТС.

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ГТС, Экология, Україна, Викиди, Забруднюючі речовини.
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