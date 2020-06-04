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Україна зберегла 4-ту позицію найбільшого агроекспортера до ЄС

Україна зберегла 4-ту позицію найбільшого агроекспортера до ЄС
16:23 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новини Бізнесу:У річному вимірі обсяги агропромислового імпорту до ЄС найбільше зросли від України.

Україна залишається на четвертій позиції серед найбільших експортерів сільськогосподарської продукції до країн ЄС, поступаючись Великій Британії, Бразилії і Сполученим Штатам. Відповідна статистика оприлюднена у черговому звіті Єврокомісії щодо торгівлі сільськогосподарськими товарами за січень 2020 року.

«На Україну і Канаду припадає найбільший приріст сільськогосподарського імпорту до ЄС. За 12 місяців з лютого 2019 року по січень 2020 року загальний імпорт з третіх країн склав 121,3 млрд євро, тобто, зріс на 1,8% порівняно з періодом 2018-2019 років. Найбільш важливими країнами походження агропромислового імпорту за минулі 12 місяців є (млрд євро/відсоток у спільному імпорті до ЄС) Велика Британія (16,5; 14%), Бразилія (10,7; 9%), США (10,1; 8%), Україна (6,8; 6%), за якими йдуть Китай і Швейцарія. Серед інших важливих напрямків імпорту – Аргентина, Туреччина і Індонезія», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, у річному вимірі обсяги агропромислового імпорту до ЄС найбільше зросли від України (+1,19 млрд євро; + 21%) та від Канади (+0,64;+40%).

Експорт української мороженої риби зріс на 22%

Разом із цим, за наведеною статистикою, у січні 2020 року імпорт з України до ЄС впав на 23,6% порівняно із січнем 2019 року – на 197 млн євро, з показника у 835 млн євро до 638 млн євро.

За обсягом експорту сільськогосподарської продукції з країн Євросоюзу Україна залишається на 15-й позиції серед найважливіших торговельних партнерів ЄС з показником у 2 млрд 472 млн євро – приріст на 407 млн євро, або на 19,7% порівняно з періодом у 12 місяців попереднього року (2 млрд 065 млн євро).

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ЄС, Импорт, Агросектор, Україна.
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