Петрашко: Обсяг торгівлі між Україною та Німеччиною торік зріс на 3,1%

Новини Бізнесу:Обсяг торгівлі між Україною та Німеччиною у 2019 році зріс на 3,1% у порівнянні із 2018 роком, до 9,3 млрд доларів.

Про це розповів міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко під час зустрічі з Надзвичайним і повноважним послом Німеччини в Україні Анкою Фельдгузен, повідомляє пресслужба Мінекономіки.

«Німеччина є нашим надійним партнером, яка за результатами 2019 року посіла перше місце серед торговельних партнерів України з країн Європи. Зокрема, за минулий рік обсяг торгівлі між Україною та Німеччиною збільшився на 3,1% та склав 9,3 млрд дол», - сказав Петрашко.

Як зазначається, метою зустрічі було обговорення стану та перспектив торговельно-економічного та інвестиційного співробітництва між країнами, реалізації спільних проектів та обмін досвідом у економічному відновленні після COVID-19.

За словами міністра, у нинішніх умовах продовольча безпека є одним із пріоритетів усіх країн. Україна, як гарант світової продовольчої безпеки, докладає усіх зусиль для виконання своїх міжнародних зобов’язань та постачає продукцію АПК на зовнішні ринки.

Учасники зустрічі обговорили активізацію двосторонньої співпраці у сфері економічного розвитку, галузі сільського господарства, безпеки харчових продуктів, енергоефективності, покращення бізнес-клімату, інфраструктури тощо. Українська сторона поінформувала про кроки щодо антикризових ініціатив, спрямованих на підтримку малого та середнього бізнесу, доступу до дешевого та довгострокового фінансування для українського бізнесу, локалізації державних замовлень, тобто надання переваг тим, хто виробляє продукцію в Україні, підтримки експортного потенціалу.